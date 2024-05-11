Tekirdağ'da LPG'li Otomobilde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii yakınlarındaki alt geçitte meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyreden LPG'li otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü ve yolcular, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen Marmaraereğlisi itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ