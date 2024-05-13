Bolu Göynük'te İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arıcı'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı evin tamamını sardı. İçten içten yanan evin dumanlarını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi. Köydeki vatandaşların su tanklarıyla da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangında, iki katlı ev uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. İbrahim Arıcı'ya ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. - BOLU