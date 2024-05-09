Çankırı'da çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple otların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI