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Çankırı'da çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

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Çankırı'da Kırkevler Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı'da çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple otların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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