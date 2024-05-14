Ödemiş'teki Samanlıkta Yangın Çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında tonlarca saman balyası zarar gördü.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürüldü.
Olayda tonlarca balyanın yandığı bildirildi.