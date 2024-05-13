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Aydın'da bir apartmanın asansör dairesinde yangın çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın asansör dairesinde bulunan elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın asansör dairesinde bulunan elektrik panosu ve bir kaç parça eşya henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Apartmanın çatısından kara dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev yangını ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gerçek ekipleri gelmesiyle ortaya çıktı. Hızla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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