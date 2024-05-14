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İzmit'te Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir evin ikinci katında çıkan yangın elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evin 2'inci katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Olay, Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'taki 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. A.Ç.'nin yaşadığı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcı sebebiyle yangın çıktı.

A.Ç. panikle kendini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen A.Ç. ambulansta ayakta tedavi edildi. Evin ikinci katında hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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