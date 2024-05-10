Fethiye'deki Depoda Meyve ve Sebze Yangını Söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir depoda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda depodaki meyve ve sebzeler zarar gördü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve ve sebzelerin konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi'nde bulunan toptancı halindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler bitişikteki depolara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, depodaki sebze ve meyveler zarar gördü.