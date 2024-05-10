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Muğla'da Toptancı Halinde Yangın: Depolar Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Toptancı Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın sonucunda depolar kullanılamaz hale geldi ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir halde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Depolar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler kısa sürede yan bitişik halde bulunan depolara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin alevlerle mücadelesi 1 saatten uzun sürdü. Çevredeki vatandaşlarında yardım ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Öte yandan depo içinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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