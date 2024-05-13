Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını Çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. - ANTALYA