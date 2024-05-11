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Balıkesir'de garajdaki otomobil yangını söndürüldü

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evin garajında park halindeki otomobilde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde Ferhat Şentürk'e ait evin garajında park halinde olan otomobilinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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