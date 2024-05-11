Kocaeli'deki Hastanede Yangın: 5 Hasta Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Acil Servis'te tedavi gören 5 hasta ambulanslarla çevre hastanelere tahliye edildi.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Ovacık Mahallesi D-100 güney yan yolda bulunan özel bir hastanede çıktı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Bodrum kattaki Acil Serviste tedavi göre 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri (UPS) odasında soğutma ve duman tahliyesi çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle etkilenen yada yaralanan olmazken (UPS) odasında hasar meydana geldi. - KOCAELİ