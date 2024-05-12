Kars'ta AFAD ekiplerince üniversite öğrencileri bilgilendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince üniversite öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimleri verildi.

AFAD ekiplerince verilen eğitimlerde; afet ve acil durumlar, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum çantasının önemi ile içinde bulunması gereken malzemeler hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca toplanma alanlarının önemi, afet sonrası ilk 6 saat ve ilk 72 saatin önemi ile yangın söndürme cihazı ve söndürme prensibinden bahsedildi.

Eğitim sonrasında Deprem ve Yangın tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Türkiye'nin afetselliği açısından bilinçlilik kapsamında önemli bir yere sahip olan afet farkındalık eğitimleri fakülte ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarda hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - KARS