Bursa'da bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri de olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Eve gelen ev sahibi alevleri fark etmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis, doğalgaz görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olay ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA