Mersin, orman yangın sezonuna hazır

Yüzölçümünün yüzde 53'ü orman varlıklarıyla kaplı Mersin'de, bitki örtüsünün büyük bölümünün kızılçamdan oluşması, yangın hassasiyetini üst seviyelere çıkarıyor

Orman Bölge Müdürü Yalçın: "Yangınla mücadele eden personelimizin eğitimini her yıl güncelliyoruz"

MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın sezonu öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Yüzölçümünün yüzde 53'ü orman varlıklarıyla kaplı Mersin'de, bitki örtüsünün büyük bölümünün kızılçamdan oluşması, yangın hassasiyetini üst seviyelere çıkarıyor. Bu nedenle ekipler, gerek eksik ekipmanların tamamlanması gerekse gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlarla yangın sezonuna hazırlanıyor. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı 9 işletmede yangına müdahale ve yangınla mücadele konusunda eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi. Merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'nde verilen eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta ise senaryo gereği çıkan orman yangınına Mersin ve Erdemli ilçesi ekipleri müdahale etti.

"Mersin'in yangına birinci derecede hassas kuşakta yer alıyor"

Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mersin'in yangına birinci derecede hassas kuşakta yer aldığını söyledi. Sorumluluk alanlarındaki ormanlık alanların büyük bölümünün yangına daha duyarlı olan kızılçamdan oluştuğunu belirten Yalçın, "Dolayısıyla bu da bizi biraz daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangına hassas dönem diye adlandırdığımız dönem öncesi özellikle tüm ekipmanlarımızın, makinelerimizin, araçlarımızın bakımlarını tamamlıyoruz. Yangınla mücadele eden personelimizin eğitimini her yıl güncelliyoruz. Yeni bilgiler, öğrenmeleri gereken yeni şeyler olduğunda aktarıyoruz" dedi.

Yaptıkları çalışmaların sadece bunlarla sınırlı kalmadığına işaret eden Yalçın, şöyle devam etti: "Ormanlarımızın bakımını, yangın emniyet yol ve şeritlerin bakımlarını yapıyoruz. Yanıcı maddelerin azaltılması amacıyla hassas güzergahlarda yol kenarlarını temizliyoruz. Yangın sezonu öncesi yangına müdahale açısından bizlere risk oluşturacak, müdahalemizi, mücadelemizi zorlaştıracak, yangının çıkmasını kolaylaştıracak unsurları ortadan kaldırma yönüyle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tüm işletmelerimiz bu çalışmaları eş zamanlı yürütüyor. Yangına hassas dönem öncesi bu çalışmaların bitirilmesi yönünde azami gayret sarf ediyoruz"

"Tatbikatları sezon öncesi gerçekleştiriyoruz"

Çalışmaların yaz-kış demeden devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Kış şartlarında yangına hassasiyetin daha yüksek olduğu alçak rakımlardan başlayarak orman yollarının tamir ve bakımlarını yapıyoruz. Yangınlarda her türlü ilk müdahale ekip araçlarımızın ve yangına müdahale edecek arazözlerimizin, su tanklarımızın kolay ulaşmasını sağlamak üzere orman yollarımızın her türlü bakımlarını yine düşük rakımdan başlayarak yukarıya doğru iş makinelerimizle yapıyoruz. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Epey yol aldık, sezon başına kadar riskli alanları bitirmiş olacağız. Daha sonra da yüksek rakımlarda aynı çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 9 işletmede yangın tatbikatı işbaşı eğitimlerini tamamladıklarını vurgulayan Yalçın, "Tatbikatlar, ekiplerimizin becerisini, birikimini zinde tutmaya yönelik çalışmalardır. Yeni alışkanlıklar edinmek, reflekslerini yeniden gözden geçirmek yönüyle değerlendirdiğimizde tatbikatlar sadece orman yangınlarında değil, birçok hadisede önemli faydalar sağlıyor. O nedenle tatbikatları tüm işletmelerin katılımıyla sezon öncesi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İnsansız hava araçları ile tüm ormanlarımız 24 saat gözetlenecek"

Orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve erken müdahale için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Bizim 12 gözetleme kulemiz var. Bunun 6'sında kamera ile izleme imkanı da var. Ayrıca Adana Şakirpaşa'da konuşlandırılan ve Gazipaşa'da konuşlandırılan 2 insansız hava aracı diye ifade ettiğimiz İHA var. İnsansız hava araçları ile tüm ormanlarımız 24 saat gözetlenecek. Yangın olduğunda, herhangi bir ateş çıktığında biz o insansız hava araçlarıyla görme imkanına sahip olacağız. Yani orman teşkilatı, Orman Genel Müdürlüğü olarak ifade edersek ve yine Mersin Orman Bölgemiz olarak özelde ifade edersek teknolojiyi kullanan, aynı zamanda istifade eden bir kurumuz. Hem bölge müdürlüğümüze ait imkanlar, hem de genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda İHA'lardan da faydalanıyoruz. Yangın yokken sürekli alanın taranması, yangın çıkarsa da yangının seyri, gelişimi ve durumuyla ilgili sürekli bilgi aktarma yönüyle İHA'lar bize çok önemli faydalar sunuyor."

Mersin'de 5 noktada helikopter konuşlanacak

Yangına müdahalede kara araçlarını yanı sıra hava araçlarının da olacağını ifade eden Yalçın, Mersin'de 5 helikopterin yangın sezonu boyunca görev yapacağını belirtti. Bunlardan birinin Bozyazı Aksaz, birinin Silifke Çamdüzü, birinin Mezitli Kuyuluk ve ikisinin ise Gülnar merkez ve Büyükeceli olmak üzere Gülnar'da konuşlandırılacağına dikkat çeken Yalçın, "5 helikopterimiz de personel tahsisli olarak bulunacak. Bu helikopterler kendi yangınlarımızda görev yapacağı gibi ihtiyaç duyulduğunda çevredeki bölge müdürlüklerine, belki ihtiyaç duyulduğunda inşallah arzu etmeyiz ama diğer bölgelerde de hizmet sunacaklar" diye konuştu.

"Yangın ihbarlarının yüzde 98'i vatandaşlar tarafından bildiriliyor"

Orman Bölge Müdürü Yalçın, orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Yangın ihbarlarının yüzde 98'inin vatandaşlar tarafından bildirildiğini dile getiren Yalçın, bu hassasiyetin devam edeceğine inandığını kaydetti. Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını isteyen Yalçın, "Bizim önce vatanımız, ülkemiz, değerlerimiz diye ifade ettiğimiz ormanlarımızı koruma görevi Orman Genel Müdürlüğü'nün ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyeti gerekiyor. Hem yangının çıkmasını engellemek, çıkmasına neden olacak davranıştan uzak durmak yönüyle, hem de bir yangın gördüğünde haber vermek yönüyle. Belki müdahale imkanı varsa tabiki iş güvenliği ve can güvenliği önemli; kendisini tehlikeye atmayacak şekilde hassasiyetlerini bekleriz. Ama kendi canlarını tehlikeye atmadan haber vermeleri yeterlidir" dedi.

Ormanların insanlığın ortak değeri olduğuna işaret eden Yalçın, özellikle vatandaşlardan Haziran-Eylül döneminde yangın çıkmasına neden olacak davranışlardan uzak durmalarını da istedi.

Bu arada Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarıyla etkin mücadele kapsamında 5 helikopter, 72 arazöz, 21 su ikmal aracı, 1 su tırı, 90 ilk müdahale aracı, 10'u su atarlı 20 devriye motosikleti, 10 dozer, 12 greyder, 11 ekskavatör, 5 treyler ile 104 su tankının kullanılacağı öğrenildi.