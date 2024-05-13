Çorlu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Çorlu ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muhittin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muhittin Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.