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Amasya Suluova'da Giyim Mağazasında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerleri zarar gördü.

Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Denizciler Caddesi'nde Yusuf Ç'ye ait giyim mağazasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, mağazanın yanındaki Esra G'ye ait giyim mağazasına da sıçradı.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerleri zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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