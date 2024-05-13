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İzmir'de tekstil fabrikasında yangın çıktı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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