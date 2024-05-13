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Kayseri'de park halindeki otomobil alev aldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Gazi Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana gelen olayda; 33 VDF 90 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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