Esenyurt'ta 4 katlı binada çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın üzerine komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 14: 00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi 51.sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı adrese gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan dairede maddi hasar meydana geldi.