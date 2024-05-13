Üye Girişi
Haberler

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Konyaaltı Antalya Çevre Acil Durum Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024? Aziz Yıldırım hangi kanalda? Aziz Yıldırım konuşması 13 Mayıs Canlı izle! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? (VİDEO) Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkan adaylığı açıklaması Cleveland Cavaliers Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 14 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Pazartesi kaptanlar kim oldu? Survivor kim kazandı? 13 Mayıs Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Siyah cenaze aracı nedir? TikTok'ta gündem olan siyah cenaze arabası olayı anlamı ne? Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi?
Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title