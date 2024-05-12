Bursa'da Annelerden Arama Kurtarma Gönüllülüğü

Bursa'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren NAK Arama Kurtarma bünyesinde gönüllülük esasına göre farklı meslek gruplarına mensup anneler, çeşitli afet ve kayıp arama çalışmalarında bulunuyor.

NAK Arama Kurtarma ekibi, deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev yapıyor.

Bir çocuğun ilk oyun arkadaşı ve hayat boyu destekçisi olan anneler, hayatın her alanında olduğu gibi gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine de canla başla katkı sunuyor.

Hayatlarından fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekipte, sağlık çalışanı, ev kadını, emlakçı gibi mesleki rollere sahip anneler de bulunuyor.

Arama kurtarma gönüllüsü ev kadını Fatma Kort (48), AA muhabirine, 2 çocuğu olduğunu ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya karar verdiğini söyledi.

Yoğun olarak arama çalışmalarında görev yaptığını belirten Kort, "Kendimde çok büyük değişiklikler olduğuna inanıyorum. Bu 1 sene içerisinde kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Çocuklarımı düşünüyorum ama çocuklarımın da bu işi yapmasını istiyorum. Evde sürekli yaptığımız güzel şeylerden bahsederek onları da motive etmeye çalışıyorum. İlerde onların da böyle işlerde görev almasını istiyorum." dedi.

Kort, kayıp bir şahsı çeşitli arama çalışmaları sonucunda bulduklarında çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz çok mutlu oluyoruz onları kurtardığımız ya da bulduğumuz vakit. Hele bir çocuksa, onları annesine kavuşturmak ayrı bir şey. Hep gözlerimiz dolu dolu oluyor, çünkü annelik ayrı bir şey. Hele bir çocuğu anneye kavuşturmak çok çok ayrı bir şey. İnşallah tüm kayıp olan çocuklarımızı annelerine kavuştururuz."

40 yaşındaki Arama Kurtarma gönüllüsü Elnar Vatansever ise 2 çocuk annesi ve emlakçı olduğunu aktardı.

1999 Depremini Yalova'da yaşadığını anlatan Vatansever, orada da küçük yaştaki çocukların kurtarılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmaları esnasında çocuklarının aklına geldiğini vurgulayan Vatansever, "Arama kurtarma esnasında hem çok heyecanlı oluyoruz hem üzgün oluyoruz. Bir cana dokunmak çocuk da olsa, genç de olsa bizim için çok önemli. Bir anne olarak çok seviniyorum." diye konuştu.

???????27 yaşındaki Emine Yavuzel ise hemşirelik yaptığını, mesleği gereği can kurtarmaya daha yakın olduğunu vurguladı.

17 yaşından beri arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak yer aldığını ve 1 çocuk annesi olduğunu belirten Yavuzel, "Çocuğum olduktan sonra özellikle çocuklarla ilgili olan operasyonlarda biraz daha empati duygum arttı. Yani o çocuğa ulaşabilmek için, annesine kavuşturabilmek için çok daha çaba sarf etmeye başladım." ifadesini kullandı.