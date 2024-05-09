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Şanlıurfa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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