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Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Seyhan Adana Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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