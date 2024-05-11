Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.