Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.