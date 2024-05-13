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Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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