Son dakika haberi | Manisa Futbol Kulübünde TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor
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Son dakika haberi | Manisa Futbol Kulübünde TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Manisa Futbol Kulübünde TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor

Son dakika haberleri... Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübünün başkanı Mevlüt Aktan, daha katedecek yollarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde Süper Lig." dedi.

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübünün başkanı Mevlüt Aktan, daha katedecek yollarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde Süper Lig." dedi.

Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bu başarıda çok emeğinin bulunduğunu, TFF 1. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Aktan, "Herkesin buna katkısı var. Başardık, daha katedecek yolumuz var. Hedefimiz önümüzdeki dönemde Süper Lig. Güzel bir kulüp yarattık. Manisa'nın, Türkiye'nin gurur duyacağı, altyapısıyla, duruşumuzla örnek şeyler yapıyoruz. Umarım Türk futboluna katkılar sağlarız. Şampiyonluğumuz Manisa'ya armağan olsun." diye konuştu.

Aktan, Manisaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düştüğünün hatırlatılması üzerine, futbolda böyle şeylerin yaşanabildiğini, kendisinin de Manisaspor'un düşmesinden dolayı üzgün olduğunu aktardı.

Kendilerinin Manisa'ya güzel bir kulüp kazandırdığını bildiren Aktan, "Manisa isminin çok güzel yerlerde taşıyacağız. Biz önümüze bakıyoruz, Manisalılar emin olsun, iyi yerlerde görecek, iyi anacaklar bu kulübü ve gurur duyacaklar." ifadesini kullandı.

Serkan Özbalta: "Manisa Futbol Kulübünün iddiası olacaktır"

Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta da şampiyonluk hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Manisa'nın diğer temsilcisi Manisaspor'un profesyonel liglere veda ettiğini hatırlatan Özbalta, "TFF 1. Lig'de Manisa halkının takdirine şayan olabilecek bir başarı sağlama hedefiyle mücadele edeceğiz. Kalan 4 müsabakada yenilmeden inşallah adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon da sağlıklı bir yapılanma içinde yollarına devam edeceklerini kaydeden Özbalta, "Burası bir şehir takımı. Manisa Futbol Kulübünün iddiası olacaktır. Bu seneki hedefimiz sadece netice değil iyi oyunla galibiyet almaktı. Sahada üretmekti amacımız, sadece rakipleri yenmekle olmayacağını bilen bir oyuncu grubu vardı. Seneye de aynı şekilde devam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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