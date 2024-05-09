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Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Erzurum'da Oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği, 14 bölge karmasının katılımı ile 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Müsabakalar 4 grupta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği 14 bölge karmasının Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Van, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon katılımı ile 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Regions Cup'ta temsil edecek takımın belirleneceği Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği, 14 bölge karmasının katılımı ile 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak. Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları 4 takımlı iki grup ve 3 takımlı 2 grupta olmak üzere 4 grupta oynanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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