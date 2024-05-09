Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Erzurum'da Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği 14 bölge karmasının Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Van, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon katılımı ile 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Regions Cup'ta temsil edecek takımın belirleneceği Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği, 14 bölge karmasının katılımı ile 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak. Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları 4 takımlı iki grup ve 3 takımlı 2 grupta olmak üzere 4 grupta oynanacak. - ERZURUM