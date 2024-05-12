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Alanyaspor- Beşiktaş maçında beraberlik bozuldu! CANLI ANLATIM #9917

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Alanyaspor ve Beşiktaş arasındaki futbol maçında beraberlik durumu sona erdi. Maçın canlı anlatımı ve detaylarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Bein Sports 3, Alanyaspor- Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilirler.

Bein Sports 3, Alanyaspor- Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilirler. Alanyaspor- Beşiktaş maçında beraberlik bozuldu! CANLI ANLATIM

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor- Beşiktaş maçı beIN Sports 3 ekranlarında yayınlanacak.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

12 Mayıs Pazar günü 19.00'da başladı.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş 1-0 öne geçti.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bein Sports Beşiktaş Futbol Alanya Spor Futbol Gündem Spor Haberler

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