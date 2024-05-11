ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki!

Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Adanaspor – Bandırmaspor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adanaspor – Bandırmaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adanaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki!

ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI

Adanaspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından yayınlanacak. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports Max 2'yi Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.