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TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE #9917 TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HD İZLEME LİNKİ

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Trabzonspor ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşmasını canlı izlemek için HD izleme linki yayınlandı. Maçın heyecanını canlı olarak takip edebilirsiniz. TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HD İZLEME LİNKİ

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HD İZLEME LİNKİ

TRABZONSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile İstanbulspor arasında Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19:00'dan itibaren beIN SPORTS 4'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Hakem Emre Kargın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren(Arif), Umut Güneş, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Onuachu.

İSTANBULSPOR: Mücahit, Coly, Deli, Mehmet, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Ali, Sambissa, Emir Kaan, Mamadou.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE #9917 TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HD İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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