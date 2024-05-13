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Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Yarı Finalinde Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yapılan Play-Off Yarı Final maçları sonucunda Sürsürü Bozduman Elektrik ve Siltaş Karakoçan 1985 takımları finale yükseldi. Final maçının yeri ve saati ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Yarı Final rövanş maçları sonunda finale yükselen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde finalin adı Sürsürü Bozduman Elektrik - Siltaş Karakoçan 1985 oldu. 1-1'in rövanşında Gençlik Merkezi sentetik sahada Kovancılarspor'u konuk eden Sürsürü ekibi rakibini 3-2 yenerek finale yükseldi. 3-0'ın rövanşında Yazıkonakgücü ile Yurtbaşı sentetik sahada karşılaşan Karakoçan 1985 bu maçı da 5-3 kazanarak finale yükseldi. Final maçının yeri ve saati hafta içinde Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacak.

Maçı kazanan takım önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karakoçan Futbol Elazığ Futbol Spor Güncel Haberler

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