Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Yarı Finalinde Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Yarı Final rövanş maçları sonunda finale yükselen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde finalin adı Sürsürü Bozduman Elektrik - Siltaş Karakoçan 1985 oldu. 1-1'in rövanşında Gençlik Merkezi sentetik sahada Kovancılarspor'u konuk eden Sürsürü ekibi rakibini 3-2 yenerek finale yükseldi. 3-0'ın rövanşında Yazıkonakgücü ile Yurtbaşı sentetik sahada karşılaşan Karakoçan 1985 bu maçı da 5-3 kazanarak finale yükseldi. Final maçının yeri ve saati hafta içinde Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacak.

Maçı kazanan takım önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ