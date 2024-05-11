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Dünyaca ünlü kulüpte cinsel ilişki skandalı! Menajerin kariyeri bitti

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Leicester City'nin eski menajeri Willie Kirk, bir oyuncuyla olan ilişkisi ortaya çıktıktan sonra işten çıkarıldı. Kirk, bu durumu yaşayan ilk teknik direktör olmadığını, benzer durumlar yaşayan birçok menajer olduğunu ancak yasal nedenlerle bunların çoğunun rapor edilemediğini belirtti.

İngiltere takımı Leicester City'nin eski menajeri Willie Kirk, bir oyuncuyla ilişkisi ortaya çıktıktan sonra takımdaki görevinden kovuldu.

SESSİZLİĞİNİ AYLAR SONRA BOZDU

Kirk, bu tür bir duruma düşen ilk kadın futbol teknik direktörü olmamakla birlikte, benzer durumlar yaşamış birkaç menajer olduğunu ancak yasal nedenlerden dolayı bunların çoğunun rapor edilemediğini belirtti. Mart ayındaki işten çıkarılmasından bu yana sessiz kalan Kirk, Nottinghamshire'daki evinden Mail Sport'a açıklamada bulunan Kirk, eylemlerinden dolayı sorumluluk almak istediğini, ayrıca halka yanlış anlaşılan bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istediğini belirtti. "Birkaç şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum," diyerek sözlerine başlayan Kirk, "Öncelikle, ben ve eşim bir yıldan fazla süredir ayrı yaşıyoruz. Kadın futbolu ve yönetim alanında geçirdiği son 14 yılda Hibernian ile İskoçya Kupası kazanmış, Everton ile FA Cup finaline çıkmış ve Bristol City ile terfi etmiştir. Leicester'a 2022 Temmuz'unda futbol direktörü olarak katılan Kirk, aynı yıl kulüp Lydia Bedford'u kovduğunda menajerlik görevini üstlenmiş ve takımı ligde tutmayı başarmıştır.

Dünyaca ünlü kulüpte cinsel ilişki skandalı! Menajerin kariyeri bitti

Yeni sezon başladıktan sonra ve bu başarılarından sonra bir oyuncu, iş dışında Kirk'a duygusal bir yaklaşımda bulunmuş. Kirk, bu teklifi "Bu saçma" diyerek reddettiğini belirtti. Ancak, oyuncu geçen yıl sonunda bir sakatlık geçirince, ikili arasındaki durum değişti. "Bu, bizi kendimizi haklı çıkarmamıza neden oldu," diye ekledi Kirk.

Şubat ayındaki uluslararası arada Kirk ve partneri, Milano'ya birlikte gitmeye karar verdiklerinde önemli bir risk aldı. Kirk, ilişkinin Kadınlar Süper Ligi'ndeki başka bir kulüp yetkilisi tarafından fark edilip Leicester'a bildirilince durum daha da karmaşık bir hâl aldı.

Leicester City kadın futbol takımı menajeri Willie Kirk, bir oyuncuyla ilişkisi olduğu ortaya çıkınca kovuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Mayın tarlasında gezersen bir gün birine basar patlarsın ..))

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Perwer:

Eşiyle ayrı yaşadığı dönemi boş geçmemiş. Deplasmanda gol yemeye devam etmiş.

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