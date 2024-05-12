Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü U13 Takımı Anneler Günü'nde maç öncesi seremoni düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü U13 Takımı, Anneler Günü dolayısıyla oynayacakları maç öncesinde düzenlenen seremoniye anneleriyle birlikte çıktı. Oyuncuların annelerine gül vererek sürpriz yapması duygusal anlar yaşattı.

Manisa Futbol Kulübüm U13 Takımı, Anneler Günü dolayısıyla oynayacakları maç öncesinde düzenlenen seremoniye anneleriyle birlikte çıktı.

Manisa Futbol Kulübünün U13 Takımı, Halil Onultmak Tesisleri'nde Muğla Düğerek Güneşspor U13 Takımını konuk etti. U13 Takımı sporcuları, maç öncesinde düzenlenen seremoniye Anneler Günü dolayısıyla anneleri ile birlikte çıktı. Annelerine gül vererek Anneler Günü'nü kutlayan oyuncuların sürprizi anneleri duygulandırarak mutlu etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anneler Günü Futbol Manisa Spor Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title