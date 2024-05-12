Manisa Futbol Kulübü U13 Takımı Anneler Günü'nde maç öncesi seremoni düzenledi

Manisa Futbol Kulübüm U13 Takımı, Anneler Günü dolayısıyla oynayacakları maç öncesinde düzenlenen seremoniye anneleriyle birlikte çıktı.

Manisa Futbol Kulübünün U13 Takımı, Halil Onultmak Tesisleri'nde Muğla Düğerek Güneşspor U13 Takımını konuk etti. U13 Takımı sporcuları, maç öncesinde düzenlenen seremoniye Anneler Günü dolayısıyla anneleri ile birlikte çıktı. Annelerine gül vererek Anneler Günü'nü kutlayan oyuncuların sürprizi anneleri duygulandırarak mutlu etti. - MANİSA