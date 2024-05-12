SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor- Başakşehir maçı canlı (HD) izleme linki!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız