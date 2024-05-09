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Çankırı'da Üniversite Öğrencileri Futbol Takımı Kurarak Sınav Stresini Atıyor

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Çankırı'da Hukuk Fakültesi öğrencileri, yaklaşan sınavların stresini atmak için kurdukları futbol takımıyla maçlar yapıyor. Öğrenciler, takım sayesinde sınavlara daha rahat hazırlanabildiklerini ve sosyal ilişkilerini geliştirdiklerini belirtiyor.

Çankırı'da eğitim gören üniversite öğrencileri, yaklaşan sınavların stresini kurdukları futbol takımı sayesinde atıyor.

Çankırı'da Hukuk Fakültesinde eğitim gören geleceğin avukatları, yaklaşan sınavların stresini atmak için futbol takımı kurdu. Öğrenciler kurdukları takımla halı saha maçları yaparak sınav stresini atma fırsatı buluyor. Öğrenciler, kurdukları takımla sosyal ilişkilerini de geliştiriyor. Kurdukları takım sayesinde motivasyonlarının arttığını belirten öğrenciler, sınavlara daha rahat hazırlanabildiklerini kaydetti.

"Sınav stresini kurduğumuz halı saha takımı ile hafifletiyoruz"

Turnuvanın hakemliğini yapan Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet İçöz, "Final sınavlarımıza yaklaşık 15 günlük kısa bir zaman kaldı. Haliyle öğrencilerin sınavlara çalışma stresini atmasını gerekiyor. Burada 30 yaşında da 18 yaşında da arkadaşlarımız var. Kimisi final sınavlarına kimisi de mesleğe giriş sınavlarına hazırlanıyor ve çok yüksek seviyede sınav stresimiz oluyor. Biz de bu sınav stresini kurduğumuz takımı ile hafifletiyoruz. Ben de bu turnuvada hakemlik yapıyorum. Burada bir dayanışma içerisinde sınav stresini yenebileceğimiz bir ortam oluşturduk ve bu ortam gayet başarılı ilerliyor" dedi.

"Stresimizi atıp daha yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanmamızı sağlıyor"

Kurulan takımda oynayan Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Efe "Final sınavlarımıza yaklaşık 15 gün kaldı. Sayılı günler kala sınav stresimizi bir nebze azaltmak için burada bir sporsal faaliyet gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de aynı şekilde etkinlikler yapmıştık. Bu şekilde sosyal etkinliklerde bulunmanın öğrencilik açısından da bize çok faydası oluyor. Öğrenci arkadaşlarımızla stresimizi atıp daha yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanmamızı sağlıyor. İnşallah bu tür etkinlikleri sürekli devam ettiririz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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