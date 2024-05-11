ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki!

Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Şanlıurfaspor – Manisa FK canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Şanlıurfaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki!

ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI

Şanlıurfaspor ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 1 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Trt Spor, beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanallarından yayınlanacak. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports beIN Connect'i ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.