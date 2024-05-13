Adıyaman'da Gençlik Futbol Turnuvası Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası başladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, 10 okuldan 140 sporcunun katılımıyla yıldız gençler futbol turnuvası Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın santra vuruşuyla başladı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında verilecek. - ADIYAMAN