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Adıyaman'da Gençlik Futbol Turnuvası Başladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında başladı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın santra vuruşuyla başlayan turnuvaya 10 okuldan 140 sporcu katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri 19 Mayıs'ta verilecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası başladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, 10 okuldan 140 sporcunun katılımıyla yıldız gençler futbol turnuvası Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın santra vuruşuyla başladı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında verilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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