MSKÜ'de 29. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenci Futbol Turnuvası Gerçekleştirildi

MSKÜ tarafından "29. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenci Futbol Turnuvası" gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlar kupanın sahibi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) her yıl düzenlenen 'Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenci Futbol Turnuvası'nın bu yıl 29.su gerçekleştirildi. MSKÜ öğrencileri arasında düzenlenen Futbol Turnuvasına 22 Fakülte/Yüksekokul takımı olmak üzere 484 öğrenci katıldı.

Takımların centilmence mücadele ettiği müsabaka sonucunda; Fethiye İşletme Fakültesi Takımı 1'inci, Yatağan Meslek Yüksekokulu Takımı 2'nci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Takımı ise 3'üncü oldu.

MSKÜ Spor Tesisleri Futbol Sahasında düzenlenen ödül törenine; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Göral, Yüksekokul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren takımlar kupanın sahibi olurken, turnuvada görev alan hakemler ödüllerini Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin'den aldı. - MUĞLA