Üye Girişi
Haberler

Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim? Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim olduğu merak konusu oldu. Yıldırım, daha önce evlilik yaşamış ve bu evlilikten ayrılmıştır. Ancak eski eşinin kim olduğu konusunda net bilgiler bulunmamaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili kişilerin ve kaynakların açıklamalarını beklemekteyiz.

Survivor yarışmasında da mücadele eden Galatasaray'ın eski golcüsü, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evliliklerinin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor All Star 2024'te başarılı bir performans gösteren Sercan, 12 Mayıs eleme gecesinde elenen yarışmacı oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim?

SERCAN YILDIRIM'IN ESKİ EŞİ KİM?

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yaz aylarında özel hayatıyla ilgili flaş bir karar aldı. Survivor yarışmasında da mücadele eden Galatasaray'ın eski golcüsü, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.

Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim? Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.

Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim? Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sercan Yıldırım Ercan Yıldırım Survivor 2024 Can Yıldırım Yıldırım Futbol Tv8 3.Sayfa Gündem Magazin Spor Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title