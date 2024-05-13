Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim? Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasında da mücadele eden Galatasaray'ın eski golcüsü, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evliliklerinin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor All Star 2024'te başarılı bir performans gösteren Sercan, 12 Mayıs eleme gecesinde elenen yarışmacı oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sercan Yıldırım'ın eski eşi kim?

SERCAN YILDIRIM'IN ESKİ EŞİ KİM?

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yaz aylarında özel hayatıyla ilgili flaş bir karar aldı. Survivor yarışmasında da mücadele eden Galatasaray'ın eski golcüsü, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.

SURVIVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.