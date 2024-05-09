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Bodrum FK, Göztepe maçına üçüncülük için odaklandı

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Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bodrum Futbol Kulübü, üçüncülük için galibiyete odaklandı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ligdeki rekabetin keyifli olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bodrum Futbol Kulübü, muhtemel bir üçüncülük için galibiyete kenetlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kıyasıya mücadele var ve lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz ve bu yarışın içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1'inci Lig 34. ve son haftasında Bodrum FK, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında galibiyete kenetlendi. 56 puanı bulunan Bodrum temsilcisi, galibiyet alması ve en yakın takipçisi 57 puanlı Sakaryaspor'un ise muhtemel beraberlik ya da mağlubiyeti durumunda üçüncü sıraya yükselip doğrundan play-off finali oynamaya hak kazanacak.

Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Erkan'ın maç günü durumunun netlik kazanacağı aktarılırken, son maç öncesi Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de oyunculara ve teknik ekibe destek ziyaretinde bulundu.

Selahattin Polat: "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın"

Destek ziyareti sonrası açıklama yapan Bodrum Futbol Kulübü Başkan Yardımcı Selahattin Polat, "Şu ana kadar birkaç talihsiz maç yaşadık ama son maçımız gerçekten mükemmeldi. Oyuncularımız çok güzel oynadı. Son 1 maçımız kaldı. Allah'ın izniyle bu maçı güzel bir oyunla kazanıp, üçüncü olarak play-off'taki rakibimizi bekleriz. Biz futbolcularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir : "Kıyasıya mücadele var"

Ligin son haftasının çekişmeli geçeceğini dile getiren Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de, "Öncelikle Süper Lig'e göz kırpmış değiliz, ona bir açıklık getireyim. Sadece play-off'a göz kırptık ve play-off'a girdik. Üçüncülük içinde bir uğraş içerisindeyiz. Bu uğraş da kolay değil zira ligimizin en güçlü takımı da diyebiliriz ve deplasmanda karşılaşacağız. Bizim takımımızın gerçek kimliği bu hafta sergilediği oyundu. Bir süredir o oyundan uzaktık ama tekrar bu oyunu görmek bizleri de mutlu etti. Kıyasıya mücadele var ve lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz ve bu yarışın içerisinde olmaya devam edeceğiz. 2 senedir burada hep beraber güzel şeyler yaşadık. Eyüpspor maçından sonra cezalı çıktığımız iç saha müsabakasında taraftarımız yanımızda olamadıklarından dolayı 4 puan kaybetmiştik. Oradan 2 puan alabilseydik, üçüncülüğümüz garanti olabilirdi. Herkes bize 'daha iyi olabilirdi' diye sitem etti ama gerçekten o 2 haftayı mumla arıyoruz ki ondan sonraki içerdeki 2 maçımızı da kazandık. Taraftarlarımız bizim için güzel bir güç, çok güzel atmosfer oluşturuyorlar" diye konuştu.

Bodrum FK tecrübeli yıldız oyuncusu Musah Mohammed ise, "Öncelikle geçtiğimiz hafta attığım gol için mutluyum. Çok pozitif ve çok inançlıyım. Göztepe maçına iyi bir avantaj için gidiyoruz çünkü çeyrek ve yarı final oynamak yorucu, stresli. Bunu en iyi şekilde bitirip ondan sonra direkt final oynamak istiyoruz" cümlelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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