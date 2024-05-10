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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final maçları pazar günü

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final maçları pazar günü oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Karakoçan 1985 rövanş maçında Yazıkonakgücü ile karşı karşıya gelecek. Sürsürü Bozduman Elektrik ile Kovancılarspor ise Elazığ'da karşılaşacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final rövanş maçları pazar günü oynanacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları pazar günü oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Karakoçan 1985 rövanş maçında Yazıkonakgücü ile 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da Yurtbaşı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 1-1'in rövanşında ise Sürsürü Bozduman Elektrik ile Kovancılarspor bu kez Elazığ'da karşılaşacak. 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan maça Gençlik Merkezi Sentetik Saha ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karakoçan Futbol Elazığ Spor Güncel Haberler

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