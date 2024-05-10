Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final maçları pazar günü

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final rövanş maçları pazar günü oynanacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off yarı final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları pazar günü oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Karakoçan 1985 rövanş maçında Yazıkonakgücü ile 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da Yurtbaşı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 1-1'in rövanşında ise Sürsürü Bozduman Elektrik ile Kovancılarspor bu kez Elazığ'da karşılaşacak. 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan maça Gençlik Merkezi Sentetik Saha ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ