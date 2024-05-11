TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki!

Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Tuzlaspor – Gençlerbirliği canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki!

TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI

Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor, beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanallarından yayınlanacak. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports beIN Connect'i ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleşecek.