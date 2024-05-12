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ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE #9917 Alanyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç?

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Alanyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan futbol maçını canlı izlemek isteyenler için bilgiler. Maçın skoru ve daha fazlası bu haberde. Alanyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, maçın detayları ve önemli anları hakkında bilgi alabilirsiniz. ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Alanyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç?

Bein Sports 3, Alanyaspor- Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilirler. ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Alanyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç?

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor- Beşiktaş maçı beIN Sports 3 ekranlarında yayınlanacak.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

12 Mayıs Pazar günü 19.00'da başladı.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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