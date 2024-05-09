Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Futbolun Efsaneleri Konuşuyor Paneli Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Türk futbolunun unutulmaz isimlerinin katılımıyla "Futbolun Efsaneleri Konuşuyor" paneli düzenlendi.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Oğuz Çetin, Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran ve beraberindekiler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşması yapan TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Üniversitemiz çok iyi, geleceğimiz siz sevgili gençlerimize emanet" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise, "Ekranlardan ve sahalardan tanıdığım, birçok kez seyrettiğim futbolcularımızın ayrıcalıklı kriterleri, güzel ahlaklı futbolcu olmaları ve en üst seviyede futbol oynamalarıdır. Üniversitede yapacakları konuşmanın en önemli gerekçesi de bu. Sahip oldukları güzel ahlaklarıyla sizlere kazandırmayı hedefledikleri şey güzel ahlak olmadır. Bu yüzden ben bu programı düzenleyen tüm ekibe teşekkür ediyor, çok kıymetli bir konuşmaya tanıklık edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Erzincan'ın deneyimli gazetecilerinden Semih Peker moderatörlüğünde yapılan panelde Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin ve Ergün Penbe ile ilgili kısa sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından başlayan ve yoğun katılımın olduğu panelde Oğuz Çetin ve Ergün Penbe'ye hem futbol tecrübelerine ilişkin hem de günümüz futboluna dair çeşitli sorular yöneltildi. Çetin ve Penbe, dinleyicilerle futbol serüvenlerindeki başarılarını, tecrübelerini ve yaşadıkları keyifli anları paylaştı.

"Futbolun Efsaneleri Konuşuyor" paneli Rektör Prof. Dr. Akın Levent'in plaket takdimi ile sona erdi. - ERZİNCAN