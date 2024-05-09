Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri heyecan dolu bir başlangıçla start aldı. 9 il ve 13 takımdan 200'den fazla minik sporcu mücadele için Aydın'a geldi.

Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri müsabakalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri heyecan dolu bir başlangıçla start aldı. Antalya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 9 il ve 13 takımdan 200'den fazla minik sporcu, mücadele için Aydın'a geldi.

İstiklal Marşı ve seremonin ardından Adnan Menderes Yan Stadyumlarında renkli ve heyecan dolu maçlar başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; minik sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Aydın Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Aston Villa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos A.Villa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Olympiakos Aston Villa maçı CANLI izle! 9 Mayıs Olympiakos A.Villa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bayer Leverkusen Roma maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Leverkusen Roma maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? BDDK Başkanı değişecek mi? BDDK Başkanı Hafize Gaye Erkan mı olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title