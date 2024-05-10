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Manisa Futbol Kulübü Şanlıurfaspor ile Karşılaşacak

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Şanlıurfa deplasmanından 3 puanla ayrılarak sezonu galibiyetle noktalamak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 16.00'da Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Şanlıurfa deplasmanından 3 puanla ayrılarak sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmada Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tarık Güldal olacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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