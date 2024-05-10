ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL NE ZAMAN? 2024 ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2'lik galibiyetiyle avantaj sağlayan Trabzonspor, rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Şimdi tüm gözler Türkiye Kupası final maçının tarihinde. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki ZTK final maçı heyecanla bekleniyor. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL NE ZAMAN? 2024 ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçı nerede oynanacak? İşte ayrıntılar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde oynandı. Beşiktaş, toplamda 1-0'lık skorla Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Trabzonspor, toplamda 7-2'lik skorla Fatih Karagümrük'ü eleyerek finale adını yazdırdı. Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Finalin nerede oynanacağı ve ev sahibi şehir ile stadyum ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek.

ZTK KAZANAN NEREYE GİDECEK?

2023-2024 sezonunu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan takım, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkını kazanacak. Ligde 2. sırayı alan ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Ligde 3. sırayı alan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek üzere ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.