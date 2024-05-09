2. Lig Play Off maçları hangi kanalda, hangi kanal yayınlıyor?

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda sezon tamamlanırken, play-off maçlarına geçildi. Futbolseverler TFF 2. Lig play-off sistemine dair araştırmalarda bulunuyor. Peki, 2. Lig Play Off maçları hangi kanalda, hangi kanal yayınlıyor?

2. LİG PLAY OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre oynanacak 4 karşılaşmanın programı şu şekilde:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

TFF 2. Lig Play-Off maçlaı, TFF Youtube kanalından canlıizlenebilecek.