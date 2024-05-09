Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupa ile turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, finalde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki maçın tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı. Ancak finalin heyecanı tüm futbol severleri sarmış durumda. Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid- Borussia Dortmund şampiyonlar ligi maçı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.