Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak?
Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Maçın detayları ve nerede oynanacağı ilerleyen saatlerde açıklanacak. Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak? İşte detaylar!
Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupa ile turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, finalde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki maçın tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı. Ancak finalin heyecanı tüm futbol severleri sarmış durumda. Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...