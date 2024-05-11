KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki!

Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Kocaelispor – Sakaryaspor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor – Sakaryaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki!

KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanalları bulunuyor. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 veya Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 5'i ise Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.