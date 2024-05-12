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ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE #9917 Bein Sports 3 canlı yayın: Alanyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz canlı (HD) izle!

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Bein Sports 3, Alanyaspor- Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilirler. Bu önemli müsabakayı kaçırmamak için Bein Sports 3'ü takip edin.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Bein Sports 3 canlı yayın Alanyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz canlı (HD) izle!

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor- Beşiktaş maçı beIN Sports 3 ekranlarında yayınlanacak.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

12 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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